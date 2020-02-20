2020-02-20T10:59:01+03:00
Происшествия

На автомойке Хабаровска процветал азартный бизнес

Владелец игрового автомата скоро сядет на скамью подсудимых
Александр ШТААЛЬ
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На автомойке Хабаровска процветал азартный бизнесНа автомойке Хабаровска процветал азартный бизнесФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске будут судить организатора азартных игр. По версии следствия, фигурант по случаю купил игровой автомат. Потом мужчина нашел место, где его установить, а именно на автомойке, где арендовал небольшую часть помещения.

Организовал подозреваемый свой бизнес в 2019 году. До того момента, как к нему нагрянули полицейские, мужчина незаконно получал прибыль, давая возможность клиентам поиграть на автомате, что противоречит действующему законодательству.

- На сегодняшний день прокурор Железнодорожного района Хабаровска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Материалы уже находятся в суде на рассмотрении, - рассказали в пресс- службе краевой прокуратуры. - Максимально возможное наказание за это правонарушение - это лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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