2020-02-20T10:56:55+03:00
Общество

Человек пострадал при столкновении поезда и машины в Хабаровском крае

Происшествие случилось 18 февраля на перегоне «Ургал-1 – Чегдомын»
Александр ШТААЛЬ
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Человек пострадал при столкновении поезда и машины в Хабаровском краеЧеловек пострадал при столкновении поезда и машины в Хабаровском краеФото: Михаил ФРОЛОВ
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На железной дороге в Хабаровском крае накануне столкнулись автомобиль и поезд. Происшествие случилось 18 февраля на перегоне «Ургал-1 – Чегдомын». По предварительной информации, водитель Toyota Vitz выехал на железную дорогу, несмотря на запрещающие знаки светофора. Тем временем локомотив перемещался на этом участке согласно графика.

- Машинисту ничего не оставалось, как начать экстренное торможение. Однако предпринятые меры не спасли ситуацию - поезд и машина столкнулись, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

В результате дорожной аварии водитель автомобиля получил травмы. При этом пассажирские перевозки осуществлялись в штатном режиме.

Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, особенно на железнодорожных переездах. Не подвергайте свою жизнь и жизни своих близких опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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