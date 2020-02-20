20 Февр. 2020 2020-02-20T10:56:55+03:00

Человек пострадал при столкновении поезда и машины в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На железной дороге в Хабаровском крае накануне столкнулись автомобиль и поезд. Происшествие случилось 18 февраля на перегоне «Ургал-1 – Чегдомын». По предварительной информации, водитель Toyota Vitz выехал на железную дорогу, несмотря на запрещающие знаки светофора. Тем временем локомотив перемещался на этом участке согласно графика.

- Машинисту ничего не оставалось, как начать экстренное торможение. Однако предпринятые меры не спасли ситуацию - поезд и машина столкнулись, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

В результате дорожной аварии водитель автомобиля получил травмы. При этом пассажирские перевозки осуществлялись в штатном режиме.

Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, особенно на железнодорожных переездах. Не подвергайте свою жизнь и жизни своих близких опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU