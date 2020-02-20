2020-02-20T10:51:57+03:00
Спорт

Дальневосточные энергетики наградили своих лучших спортсменов

Итоги одиннадцатой по счету зимней корпоративной олимпиады подвели в ДГК
Евгения МОЛОТОВА
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Итоги одиннадцатой по счету зимней корпоративной олимпиады подвели в «ДГК» ФОТО: пресс-служба «ДГК»Итоги одиннадцатой по счету зимней корпоративной олимпиады подвели в «ДГК» ФОТО: пресс-служба «ДГК»
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В ДГК подвели итоги 11 ежегодной зимней корпоративной спартакиады, собравшей лучших спортсменов из всех филиалов и структурных подразделений. На протяжении двух дней 108 энергетиков из восьми команд боролись за звание лучших в пяти видах спорта: мини-хоккей с мячом, плавание, настольный теннис, лыжные гонки и стритбол.

По итогам соревнований в общекомандном зачете первое место заняла сборная команда филиала «Хабаровская генерация», набрав 35 очков. Уступив всего три очка, второе место заслуженно заняла сборная команды СП «Нерюнгринской ГРЭС». Завершила тройку призеров команда Исполнительного аппарата АО «ДГК», заработав 24 очка. Всего на 11 спартакиаде ДГК был разыгран 41 комплект медалей.

Судейская бригада соревнований выделила лучших спортсменов в мини-хоккее с мячом и стритболе. В мини-хоккее Захар Кривченко, сотрудник Амурской генерации, был признан лучшим игроком, Владимир Чепелев, сотрудник филиала «ЛуТЭК», - лучшим вратарем. Также в стритболе были отмечены лучший игрок, нападающий и центровой. Это Юрий Шестак (филиал «ЛуТЭК»), Никита Каленюк (Исполнительный аппарат АО «ДГК») и Дмитрий Новичихин (СП «Нерюнгринская ГРЭС») соответственно.

- «Дальневосточная генерирующая компания» большое внимание уделяет развитию спорта в своих подразделениях, организовывая зимнюю и летнюю спартакиады, - рассказал начальник отдела социально-трудовых отношений АО «ДГК» Алексей Меренков. - Уже в июне 2020 года спортсменов ожидает летняя спартакиада, по итогам которой лучшие спортсмены представят команду ДГК уже на спартакиаде РусГидро, которая состоится в сентябре.

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