2020-02-20T10:50:17+03:00
Общество

Биробиджанцам рассказали, куда звонить при обнаружении подозрительных предметов

Граждан просят быть бдительными и проявлять гражданскую активность
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Биробиджанцам рассказали, куда звонить при обнаружении подозрительных предметовБиробиджанцам рассказали, куда звонить при обнаружении подозрительных предметовФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Биробиджанцам рассказали, как действовать при обнаружении подозрительных предметов. Для начала горожан просят не трогать их и не перемещать, а в первую очередь сообщить о находке экстренным службам, указанным в списке.

Звонки принимают в УФСБ России по ЕАО по телефонам 2-22-03 и 2-22-04 (телефон доверия). Также информацию примут в МОМВД России «Биробиджанский» по телефонам 9-55-00 и 2-01-15 (телефон доверия), в ГУ МЧС России по ЕАО по телефону 4-12-00 и 2-39-99 (телефон доверия). Также можно позвонить по Единому телефону вызова экстренных оперативных служб «112».

- Горожан просят сохранять бдительность и проявлять гражданскую активность. Пожалуйста, принимайте меры к обеспечению собственной безопасности. При обнаружении подозрительного предмета запомните время, когда это случилось. Если заметили, кто его оставил, постарайтесь запомнить приметы человека, - рассказали в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЕАО установили ограничение на рост коммунальных тарифов
В Хабаровском крае на 23 февраля прогнозируют снегопады и сильный ветер
Следователи проверяют информацию о стрельбе возле детского сада под Хабаровском
В Хабаровске проверят дороги, отремонтированные по нацпроекту
Биробиджанцам рассказали, куда звонить при обнаружении подозрительных предметов
Человек пострадал при столкновении поезда и машины в Хабаровском крае
Дальневосточные энергетики наградили своих лучших спортсменов
На автомойке Хабаровска процветал азартный бизнес
Пожарным в Хабаровском крае увеличат зарплаты
В Краснофлотском районе Хабаровска ветеранам вручили юбилейные медали
Над Хабаровским краем военные тренировались в бомбометании
Совету ветеранов в Еврейской автономии подарили оргтехнику
Спортсмены из Хабаровского края поедут в Швецию на Кубок мира по ориентированию
Энергетики напоминают жителям Хабаровского края о сроках и способах передачи показаний за теплоснабжение и ГВС
В Хабаровском крае лжецелительницы провели обряды очищения кошельков
Спасенного из пожара мужчину в Хабаровском крае привезли в больницу с ожогами
О якобы гуляющем близ Хабаровска тигре высказались в минприроды края
Девочки-подростки пострадали в аварии в Хабаровске
Башня с ледяным водопадом в ЕАО заинтересовала прокуроров
Школе в Хабаровске присвоили имя Героя России
Биробиджанцев просят помочь в поисках захоронений ветеранов ВОВ
Первую подземную электроподстанцию установят в Хабаровске
В Хабаровске сняли с карантина часть китайцев