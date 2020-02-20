Биробиджанцам рассказали, куда звонить при обнаружении подозрительных предметов

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:50:17+03:00

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Биробиджанцам рассказали, как действовать при обнаружении подозрительных предметов. Для начала горожан просят не трогать их и не перемещать, а в первую очередь сообщить о находке экстренным службам, указанным в списке.

Звонки принимают в УФСБ России по ЕАО по телефонам 2-22-03 и 2-22-04 (телефон доверия). Также информацию примут в МОМВД России «Биробиджанский» по телефонам 9-55-00 и 2-01-15 (телефон доверия), в ГУ МЧС России по ЕАО по телефону 4-12-00 и 2-39-99 (телефон доверия). Также можно позвонить по Единому телефону вызова экстренных оперативных служб «112».

- Горожан просят сохранять бдительность и проявлять гражданскую активность. Пожалуйста, принимайте меры к обеспечению собственной безопасности. При обнаружении подозрительного предмета запомните время, когда это случилось. Если заметили, кто его оставил, постарайтесь запомнить приметы человека, - рассказали в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU