2020-02-20T11:10:11+03:00
Общество

В Хабаровске проверят дороги, отремонтированные по нацпроекту

Если найдут брак, подрядчикам придется устранять недочеты за свой счет
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске проверят дороги, отремонтированные по нацпроектуВ Хабаровске проверят дороги, отремонтированные по нацпроектуФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске проверят трассы, отремонтированные в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Если недочеты найдутся, подрядчики будут устранять их за свой счет. Напомним, за три года реализации нацпроекта в краевом центре отремонтировали 177,65 километра городских автодорог, как и было запланировано.

- В 2020 году собираются отремонтировать 47 участков дорог во всех районах города. Общая протяженность трасс - 43,71 километра. В планах обновление дорожной разметки, проведение комплекса мероприятий по ликвидации 32 мест концентрации дорожных аварий, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

На данный момент уже заключили три муниципальных контракта на ремонт 40 дорожных объектов. Также доведут до ума улицу Краснореченскую на участке от Богачева до Прогрессивной. Четвертый аукцион на ремонт еще шести объектов проведут в конце этого месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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