2020-02-20T11:55:17+03:00
Общество

В Хабаровском крае на 23 февраля прогнозируют снегопады и сильный ветер

С такими «гостинцами» придет в регион очередной циклон
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае на 23 февраля прогнозируют снегопады и сильный ветерВ Хабаровском крае на 23 февраля прогнозируют снегопады и сильный ветерФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На выходных в Хабаровском крае будет снежно и ветрено. Об этом сообщили синоптики. Согласно прогнозу, непогода разгуляется в южных и центральных районах региона 22 и 23 февраля 2020 года. При этом критерии неблагоприятного или опасного явления достигнуты не будут.

- Осадки выпадут в виде небольшого снега и снега, на побережье Татарского пролива усилится ветер до 15-20 метров в секунду. В связи с прогнозируемыми погодными условиями возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки, увеличения числа дорожной аварии. Есть вероятность, что ограничат движение междугородного пассажирского транспорта, временное приостановят движение паромов на переправе «Ванино - Холмск», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В регионе уже принимают меры, направленные на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЕАО установили ограничение на рост коммунальных тарифов
В Хабаровском крае на 23 февраля прогнозируют снегопады и сильный ветер
Следователи проверяют информацию о стрельбе возле детского сада под Хабаровском
В Хабаровске проверят дороги, отремонтированные по нацпроекту
Биробиджанцам рассказали, куда звонить при обнаружении подозрительных предметов
Человек пострадал при столкновении поезда и машины в Хабаровском крае
Дальневосточные энергетики наградили своих лучших спортсменов
На автомойке Хабаровска процветал азартный бизнес
Пожарным в Хабаровском крае увеличат зарплаты
В Краснофлотском районе Хабаровска ветеранам вручили юбилейные медали
Над Хабаровским краем военные тренировались в бомбометании
Совету ветеранов в Еврейской автономии подарили оргтехнику
Спортсмены из Хабаровского края поедут в Швецию на Кубок мира по ориентированию
Энергетики напоминают жителям Хабаровского края о сроках и способах передачи показаний за теплоснабжение и ГВС
В Хабаровском крае лжецелительницы провели обряды очищения кошельков
Спасенного из пожара мужчину в Хабаровском крае привезли в больницу с ожогами
О якобы гуляющем близ Хабаровска тигре высказались в минприроды края
Девочки-подростки пострадали в аварии в Хабаровске
Башня с ледяным водопадом в ЕАО заинтересовала прокуроров
Школе в Хабаровске присвоили имя Героя России
Биробиджанцев просят помочь в поисках захоронений ветеранов ВОВ
Первую подземную электроподстанцию установят в Хабаровске
В Хабаровске сняли с карантина часть китайцев