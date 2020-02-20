В Хабаровском крае на 23 февраля прогнозируют снегопады и сильный ветер

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:55:17+03:00

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На выходных в Хабаровском крае будет снежно и ветрено. Об этом сообщили синоптики. Согласно прогнозу, непогода разгуляется в южных и центральных районах региона 22 и 23 февраля 2020 года. При этом критерии неблагоприятного или опасного явления достигнуты не будут.

- Осадки выпадут в виде небольшого снега и снега, на побережье Татарского пролива усилится ветер до 15-20 метров в секунду. В связи с прогнозируемыми погодными условиями возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки, увеличения числа дорожной аварии. Есть вероятность, что ограничат движение междугородного пассажирского транспорта, временное приостановят движение паромов на переправе «Ванино - Холмск», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В регионе уже принимают меры, направленные на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU