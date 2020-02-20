2020-02-20T12:09:02+03:00
Общество

В ЕАО установили ограничение на рост коммунальных тарифов

С 1 июля 2020 года не будет превышать 4,9 процента от суммы декабря 2019 года
Александр ШТААЛЬ
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В ЕАО установили ограничение на рост коммунальных тарифовВ ЕАО установили ограничение на рост коммунальных тарифовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Еврейской автономии рост коммунальных тарифов с 1 июля 2020 года не будет превышать 4,9 процента от суммы декабря 2019 года. Это ограничение установили распоряжением правительства страны и главы региона. В области уже запланировали расходы в сумме 316 миллионов рублей на компенсации компаниям, оказывающим коммунальные услуги.

- Тарифы на тепло, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами на 2020 год для коммунальных организаций выросли в 2019 году в среднем по области на 3-7 процентов, - рассказала Галина Шлыкова, председатель комитета тарифов и цен правительства области. - В регионе за счет региональной компенсации рост тарифов лишь опосредованно влияет на плату населения за коммунальные ресурсы и услуги.

Кроме того, из областной казны возмещают разницу между экономически обоснованным тарифом и платой граждан автоперевозчикам на 19 межмуниципальных и дачных маршрутах. Это также касается перевозчика, работающего на пригородных маршрутах «Биробиджан-Хабаровск» и «Биробиджан-Облучье».

ИСТОЧНИК KP.RU

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