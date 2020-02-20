2020-02-20T11:08:43+03:00
Общество

Следователи проверяют информацию о стрельбе возле детского сада под Хабаровском

Поводом для проверки послужили публикации в СМИ
Александр ШТААЛЬ
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Следователи проверяют информацию о стрельбе возле детского сада под ХабаровскомСледователи проверяют информацию о стрельбе возле детского сада под ХабаровскомФото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня, 20 февраля, в поселке Некрасовка под Хабаровском произошел вопиющий случай. Рядом с детским садом два гражданина устроили стрельбу с использованием травматического оружия. По предварительной информации, В результате происшествия потерпевший получил незначительную травму, не причинившую вреда здоровью.

- Следователи уже проводят проверку данного факта после публикации в СМИ. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства случившегося. По итогу проверки примут процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономии.

Напомним, накануне стало известно и другой стрельбе все в том же поселке Некрасовка. Правда, неизвестные мишенью выбрали бездомных собак, которые мирно обитали на территории ГСК. По этому факту уже начались уголовные разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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