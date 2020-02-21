21 Февр. 2020 2020-02-21T01:02:28+03:00

Погода в Хабаровске сегодня, 21 февраля 2020 года: днем до -5, без осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Биробиджане сегодня без осадков, днем до -3

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В Биробиджане погода сегодня без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -3-5.

В Хабаровске погода сегодня без осадков, температура ночью от -17 до -19, днем от -5 до -7, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 21 февраля опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 6 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -1-3.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -4-6.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -8-10.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -10-12.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -10-12.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -13-15.

ИСТОЧНИК KP.RU