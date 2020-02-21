Главу городского поселения арестовали в Хабаровском крае

21 Февр. 2020 2020-02-21T01:30:54+03:00

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В Хабаровском крае арестовали главу городского поселения «Рабочий поселок Ванино». Ранее сообщалось, что в администрации поселка прошли обыски. Следователи сначала подтвердили информацию о задержании Александра Орлова, а накануне, 20 февраля, сообщили о его аресте.

- Главе городского поселения предъявили обвинение в получении взятки. По версии следствия, в 2019 году он получил больше 340 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. За эти деньги фигурант должен был оказывать взяткодателю покровительство, а именно беспрепятственно принимать работы и оказанные им услуги. Бизнесмен выполнял муниципальные контракты по благоустройству, содержанию, капитальному ремонту территорий и автомобильных дорог, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Отметим, что в отношении 49-летнего предпринимателя также расследуют уголовное дело за дачу взятки. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU