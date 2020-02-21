Четырехполосной сделают улицу Шелеста в Хабаровске

21 Февр. 2020 2020-02-21T05:35:31+03:00

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В Хабаровском крае готовятся к новым работам в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Напомним, в краевой столице также планируют масштабную проверку трасс, которые отремонтировали ранее по этой же программе.

- В планах на 2020 год освоить в регионе больше трех миллиардов рублей. Из них порядка 200 миллионов направят на организацию безопасности дорожного движения - установят больше тысячи дорожных знаков, 105 светофоров, 23 камеры фото- и видеофиксации. Также приведут в порядок больше 30 тысяч квадратных метров тротуаров, а на дороги нанесут порядка 23 тысяч квадратных метров разметки, - рассказал Максим Прохоров, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края.

В Хабаровске основное внимание уделяют реконструкции улицы Краснореченской и Шелеста. Сроки по сдаче первого объекта пришлось перенести из-за недочетов в проекте. Улицу Шелеста собираются сделать четырехполосной, работы будут идти на участке от Воронежской до Поселковой. Их стоимость составит более 180 миллионов рублей. Также бригады выйдут на улицы Карла Маркса, Муравьева-Амурского, Бойко-Павлова, Королева, Радищева и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU