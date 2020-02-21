В Хабаровске осудят парня за 17 ночных визитов к спящим людям

21 Февр. 2020 2020-02-21T02:51:44+03:00

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В Хабаровске осудят 23-летнего горожанина, которого обвиняют в краже и мошенничестве. По версии следствия, фигурант причастен к 17 эпизодам. Во всех случаях парень пробирался в дома к потерпевшим по ночам, забирал вещи, пока хозяева спали, и уходил восвояси.

- При этом задержанный выбирал квартиры на первых этажах, хозяева которых на ночь оставляли окна в режиме проветривания. Он, подсвечивая себе фонариком, осматривал комнаты и забирал сотовые телефоны, банковские карты, ювелирные украшения и кошельки, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Один раз план злоумышленника чуть не рухнул, потому что хозяин квартиры проснулся. Мужчина попытался задержать незваного гостя, но тот выпрыгнул в открытое окно и сбежал. В одной из квартир фигурант прихватил брелок автосигнализации и уехал на иномарке потерпевшей. Потом он снял с машины комплект колес и продал их своему знакомому.

В отношении парня завели уголовное дело, расследование которого на сегодняшний день окончено, а материалы находятся в суде. Ранее фигуранта не раз привлекали к уголовной ответственности за совершение преступлений имущественного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU