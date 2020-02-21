2020-02-21T05:33:25+03:00
Происшествия

Схватила за волосы и укусила губу: в ЕАО ссора на танцплощадке закончилась судом

Согласно приговору женщину условно лишили свободы на три года
Александр ШТААЛЬ
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Схватила за волосы и укусила губу: в ЕАО ссора на танцплощадке закончилась судомСхватила за волосы и укусила губу: в ЕАО ссора на танцплощадке закончилась судомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Еврейской автономии прошел суд над посетительницей танцплощадки. Из материалов дела следует, что 29-летняя фигурантка в ночь на 6 ноября 2017 года в одном из развлекательных заведений Биробиджана начала ссору. Ее оппоненткой стала другая гостья, к которой у осужденной была личная неприязнь. Если бы девушки смогли вовремя остановиться, возможно, конфликт на этом был бы исчерпан.

- Фигурантка схватила потерпевшую за волосы и укусила за губу, причинив последней травму в виде неизгладимого обезображивания лица. Это расценивается с точки зрения уголовного кодекса как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Сама фигурантка свою вину не признала и заявила, что не причастна к совершению преступления. Суд учел все предоставленные доказательства и постановил лишить посетительницу танцплощадки свободы на срок три года. Наказание условное, испытательный срок четыре года.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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