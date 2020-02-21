В хабаровском кинотеатре работает выставка писем Великой Отечественной войны

21 Февр. 2020 2020-02-21T05:32:16+03:00

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В Хабаровском кинотеатре «Совкино» работает выставка «Фотографии и письма Великой Отечественной войны». Ее организовали в рамках проекта «Кино Победы». Напомним, в краевом центре в течение года будут показывать советские фильмы о войне. В списке 20 лучших художественных фильмов. Каждая из кинолент станет своего рода дополнением к рассказам сотрудников музея имени Гродекова о вкладе дальневосточников в Великую Победу.

- Уже прошла первая встреча со школьниками, на которой экскурсовод Михаил Терехов рассказал ребятам о жизни дальневосточников в военные годы. Ученики узнали о работе в тылу, о подвигах Владимира и Александра Некрасовых, Алексея Маресьева, Марины Расковой, - рассказали в музее имени Гродекова.

В списке кинолент, которые планируют показывать в «Совкино», фильмы, снятые с 1945 по 1989 годы. Среди них «Великий перелом» о судьбах участников Сталинградской битвы в 1942 году, «Звезда» по повести Эммануила Казакевича, «Молодая гвардия» Сергея Герасимова, «Сильные духом» о легендарном советском разведчике Николае Кузнецове и «Жди меня» Ивана Пырьева.

ИСТОЧНИК KP.RU