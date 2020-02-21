К пожароопасному сезону готовятся летчики в Хабаровском крае и ЕАО

21 Февр. 2020 2020-02-21T04:26:28+03:00

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Командно-летный состав и летчики-наблюдатели учреждений авиационной охраны лесов Дальневосточного региона готовятся к пожароопасному сезону 2020 года. Обучение проведут в течение двух недель с 17 по 29 февраля. Среди тех, кто участвует в подготовительных мероприятиях, специалисты Амурской и Сахалинской областей, Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Еврейской автономной области.

Как объяснили в краевом управлении лесами, в программе обучения цикл лекций, сдача зачетов и экзаменов. Сначала будут теоретические занятия. Потом начнется тренировка в воздухе. По итогу обучения специалисты получат удостоверение о повышении квалификации и допуски «выпускающих» работников парашютно-десантной пожарной службы на спусковых устройствах с вертолета Ми-8.

Напомним, в Еврейской автономии в рамках подготовки к пожароопасному сезону составили план организационно-технических мероприятий, собираются перевести на усиленный режим Единую государственную систему по предупреждению ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU