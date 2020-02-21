21 Февр. 2020 2020-02-21T04:58:01+03:00

В Хабаровске пожар выгнал жильцов общежития на улицу Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске в минувшие сутки, 20 февраля, пожарные оперативно отправились в общежитие на улице Центральной. Когда они добрались до места и оценили обстановку, стало ясно, что возгорание случилось в мусоросборной камере в подвале. Дым начал проникать в другие помещения, почувствовавшие его люди стали покидать комнаты.

- До приезда огнеборцев по лестничным маршам здание самостоятельно покинули 20 человек. Пожарные смогли ликвидировать пламя, открыли окна на лестничных площадках, чтобы проветрить подъезд, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Во время происшествия никто из людей не пострадал. Огонь повредил в общей сложности пять квадратных метров территории. В тушении задействовали 13 человек личного состава и пять единиц техники.

Жителям города напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по номерам «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU