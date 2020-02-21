21 Февр. 2020 2020-02-21T05:53:40+03:00

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В Биробиджане создают первую модельную библиотеку. Ее обустраивают в рамках национального проекта «Культура». Деньги на нее выделят из федерального бюджета - пять миллионов рублей, но предусмотрено также муниципальное софинансирование. Сдать объект планируют к 1 октября.

- Модельную библиотеку создают на базе филиала №4 МБУ «Центральная городская библиотека и ее филиалы». В здании будет новое современное оборудование и книги, отремонтируют помещения, кровлю, заменят окна на пластиковые стеклопакеты, - рассказали в городской администрации.

Чтобы деньги израсходовали эффективно, в библиотеке побывали депутаты городской думы. Они ознакомились с проектом создания модельной библиотеки, изучили эскизы интерьеров, выслушали информацию заведующей филиалом Галины Полывян и в целом остались довольны увиденным. Также от народных избранников поступило предложение благоустроить еще и прилегающую к библиотеке территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU