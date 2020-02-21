В заповедном лесу Хабаровского края задержали браконьера с мясом лося

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:55:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае госинспекторам удалось задержать браконьера на территории национального парка «Анюйский». Все случилось в тот момент, когда злоумышленник тащил кусок туши от места, где подстрелили животное, до машины.

- Происшествие произошло на этой неделе, 17 февраля. На место преступления вызвали оперативно-следственную группу ОМВД по Нанайскому району. По факту незаконной охоты возбудили уголовное дело, идут следственные мероприятия, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Отметим также, что укрепить антибраконьерский заслон в последнее время удается за счет совместных усилий правоохранителей и органов власти. Напомним, 13 февраля представители министерства природных ресурсов Хабаровского края, КГКУ «Служба по охране животного мира и ООПТ Хабаровского края» и ФГБУ «Заповедное Приамурье» подписали соглашение о взаимодействии. Речь идет об обмене оперативной информацией и опытом госинспекторов охотнадзора с коллегами отделов охраны ООПТ.

ИСТОЧНИК KP.RU