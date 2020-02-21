2020-02-21T10:55:13+03:00
Происшествия

В заповедном лесу Хабаровского края задержали браконьера с мясом лося

Происшествие случилось 17 февраля в нацпарке «Анюйский»
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В заповедном лесу Хабаровского края задержали браконьера с мясом лосяВ заповедном лесу Хабаровского края задержали браконьера с мясом лосяФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае госинспекторам удалось задержать браконьера на территории национального парка «Анюйский». Все случилось в тот момент, когда злоумышленник тащил кусок туши от места, где подстрелили животное, до машины.

- Происшествие произошло на этой неделе, 17 февраля. На место преступления вызвали оперативно-следственную группу ОМВД по Нанайскому району. По факту незаконной охоты возбудили уголовное дело, идут следственные мероприятия, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Отметим также, что укрепить антибраконьерский заслон в последнее время удается за счет совместных усилий правоохранителей и органов власти. Напомним, 13 февраля представители министерства природных ресурсов Хабаровского края, КГКУ «Служба по охране животного мира и ООПТ Хабаровского края» и ФГБУ «Заповедное Приамурье» подписали соглашение о взаимодействии. Речь идет об обмене оперативной информацией и опытом госинспекторов охотнадзора с коллегами отделов охраны ООПТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЕАО и Хабаровском крае изучат изменения на территориях за последние 100 лет
Экс-начальника почты в Хабаровском крае осудили за растрату
Самбист из Хабаровского края представит Россию на состязаниях мирового уровня
Очередной чиновник хабаровской мэрии отправился на заслуженный отдых
В ЕАО за покушение на дачу взятки может отправиться в тюрьму жительница Китая
К Вечному огню на площади Славы в Хабаровске возложили цветы
Участник Великой Отечественной войны в Хабаровском крае отметил 99-летие
Выпускники в Хабаровске тренировались сдавать ЕГЭ по иностранному языку
Браконьерам помешали переправить краснокнижную рыбу из Хабаровского края в Москву
Жители Хабаровского края смогут в прямом эфире посмотреть реванш боксеров Уайлдера и Фбюри в онлайн-кинотеатре Wink
В Хабаровске в 2020 году откроют второй IT-Куб
В Хабаровском крае выдали порцию свежих «живых» фото из заповедника
За пропавшие 20 тонн дизтоплива в Хабаровском крае осудят работника артели
В заповедном лесу Хабаровского края задержали браконьера с мясом лося
В Биробиджане создают первую модельную библиотеку
В Хабаровске пожар выгнал жильцов общежития на улицу
К пожароопасному сезону готовятся летчики в Хабаровском крае и ЕАО
В хабаровском кинотеатре работает выставка писем Великой Отечественной войны
Схватила за волосы и укусила губу: в ЕАО ссора на танцплощадке закончилась судом
В Хабаровске осудят парня за 17 ночных визитов к спящим людям
Четырехполосной сделают улицу Шелеста в Хабаровске
Главу городского поселения арестовали в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске сегодня, 21 февраля 2020 года: днем до -5, без осадков
В ЕАО установили ограничение на рост коммунальных тарифов
В Хабаровском крае на 23 февраля прогнозируют снегопады и сильный ветер
Следователи проверяют информацию о стрельбе возле детского сада под Хабаровском