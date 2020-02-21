2020-02-21T10:54:20+03:00
Происшествия

За пропавшие 20 тонн дизтоплива в Хабаровском крае осудят работника артели

Житель Ростовской области на прииске Кондер причинил ущерб предприятию почти в полтора миллиона рублей
Александр ШТААЛЬ
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За пропавшие 20 тонн дизтоплива в Хабаровском крае осудят работника артелиЗа пропавшие 20 тонн дизтоплива в Хабаровском крае осудят работника артелиФото: Иван ВИСЛОВ
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В Хабаровском крае будут судить работника артели, которого обвиняют в краже 20 тонн дизельного топлива. По версии следствия, житель Ростовской области работал вахтовым методом на прииске Кондер в Аяно-Майском районе. Однажды он вдруг решил продать часть хранящегося на складе ГСМ предприятия топлива.

- Для исполнения своего плана фигурант в марте и апреле 2019 года пригнал на территорию склада ГСМ два бензовоза местного жителя. В них-то он и слил топливо стоимостью свыше 1,48 миллиона рублей, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража», уже закончилось. Сам обвиняемый свою вину во время разбирательств признал и даже возместил предприятию ущерб в полном объеме. Материалы уже передали в суд на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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