21 Февр. 2020 2020-02-21T10:51:15+03:00

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В национальном парке «Анюйский» в Хабаровском крае собрали свежую подборку снимков с фотоловушек. В объектив попали почти все тигры, правда, не все изображения получились качественными. Также выяснилось, что зимой по лесу гулял бурый медведь, покинувший берлогу. Доказательство тому - снимок от 24 декабря.

- Снимки с фотоловушек получили во время мониторинга. Обстановку в лесах изучает Алексей Готванский, сопровождают его госинспекторы. По ощущениям ученого, природа уже почувствовала «перелом» зимы. Снег уплотняется и покрывается настовой коркой, речной лед местами сильно разрушен, и вода течет открыто, по горным ручьям и рекам стекает верховая вода, и это еще не все признаки, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Во время похода также обнаружили интересные находки и факты. Например, тигровое меточное дерево недалеко от кордона Бихан, свежие следы тигрицы и рядом маленькие отпечатки лапок тигренка.

Напомним, накануне в ЕАО рассказали о тигрице, которой удалось окружить себя ореолом таинственности. Чуть ранее в этом же регионе удалось сделать видео тигров за особенными отношениями с деревом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/762147" frameborder="0"></iframe> В Хабаровском крае выдали порцию свежих «живых» фото из заповедника.ФГБУ "Заповедное Приамурье"

ИСТОЧНИК KP.RU