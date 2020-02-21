В Хабаровском крае выдали порцию свежих «живых» фото из заповедника
В национальном парке «Анюйский» в Хабаровском крае собрали свежую подборку снимков с фотоловушек. В объектив попали почти все тигры, правда, не все изображения получились качественными. Также выяснилось, что зимой по лесу гулял бурый медведь, покинувший берлогу. Доказательство тому - снимок от 24 декабря.
- Снимки с фотоловушек получили во время мониторинга. Обстановку в лесах изучает Алексей Готванский, сопровождают его госинспекторы. По ощущениям ученого, природа уже почувствовала «перелом» зимы. Снег уплотняется и покрывается настовой коркой, речной лед местами сильно разрушен, и вода течет открыто, по горным ручьям и рекам стекает верховая вода, и это еще не все признаки, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».
Во время похода также обнаружили интересные находки и факты. Например, тигровое меточное дерево недалеко от кордона Бихан, свежие следы тигрицы и рядом маленькие отпечатки лапок тигренка.
Напомним, накануне в ЕАО рассказали о тигрице, которой удалось окружить себя ореолом таинственности. Чуть ранее в этом же регионе удалось сделать видео тигров за особенными отношениями с деревом.
В Хабаровском крае выдали порцию свежих «живых» фото из заповедника.ФГБУ "Заповедное Приамурье"
ИСТОЧНИК KP.RU