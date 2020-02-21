21 Февр. 2020 2020-02-21T10:49:25+03:00

В Хабаровске в 2020 году откроют второй IT-Куб Фото: Правительство Хабаровского края

Заниматься здесь смогут около 400 детей в возрасте от 7-18 лет

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В Хабаровске в 2020 году откроют второй IT-Куб на базе Краевого центра образования. На этот проект из федерального бюджета выделили 12,9 миллиона рублей. Предполагается, что обучаться здесь будут не менее 400 детей в возрасте от 7 до 18 лет.

- Обучение будут проводить по направлениям: программирование на Python, мобильная разработка, разработка VR/AR-приложений, системное администрирование, основы программирования на Java и базовые навыки программирования на С-подобных языках, - рассказали в пресс- службе краевого правительства.

Напомним, «IT-куб» - это центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Первый проект запустили осенью 2019 года в Хабаровске. Обучение проводят по адресу: улица Архангельская, 25.

ИСТОЧНИК KP.RU