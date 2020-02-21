В Хабаровске в 2020 году откроют второй IT-Куб
В Хабаровске в 2020 году откроют второй IT-Куб на базе Краевого центра образования. На этот проект из федерального бюджета выделили 12,9 миллиона рублей. Предполагается, что обучаться здесь будут не менее 400 детей в возрасте от 7 до 18 лет.
- Обучение будут проводить по направлениям: программирование на Python, мобильная разработка, разработка VR/AR-приложений, системное администрирование, основы программирования на Java и базовые навыки программирования на С-подобных языках, - рассказали в пресс- службе краевого правительства.
Напомним, «IT-куб» - это центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Первый проект запустили осенью 2019 года в Хабаровске. Обучение проводят по адресу: улица Архангельская, 25.
ИСТОЧНИК KP.RU