Браконьерам помешали переправить краснокнижную рыбу из Хабаровского края в Москву

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:48:27+03:00

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Незаконный транзит краснокнижной рыбы остановили в Хабаровском крае. По версии следствия, злоумышленники собирались доставить более 300 туш калуги в Москву. По крайне мере, именно такое количество рыбы обнаружили у фигурантов во время обыска.

- В группу подозреваемые объединились в 2017 году. Они регулярно добывали в акватории реки Амур и в Амурском лимане рыб семейства осетровых (калуга). Промыслом они занимались в Николаевском районе, на автомобилях доставляли рыбу в Комсомольск-на-Амуре, а затем уже отправляли в Москву для продажи, - рассказали в пресс-службе ДВСУТ.

В отношении фигурантов завели уголовное дело за незаконную добычу, хранение и перевозку особо ценных водных биологических ресурсов. Во время обысков у них кроме рыбы также изъяли орудия лова и приспособления для разделывания рыбы, снегоход, автомобили, средства связи. Установлены места хранения незаконно добытой рыбы. Ущерб от действий злоумышленников оценили на сумму более 80 миллионов рублей.

На сегодняшний день двух участников преступной группы задержали, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются обыски, устанавливают причастность к преступной деятельности остальных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU