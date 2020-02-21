Жители Хабаровского края смогут в прямом эфире посмотреть реванш боксеров Уайлдера и Фбюри в онлайн-кинотеатре Wink

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:46:21+03:00

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Канал «Все ТВ» покажет эксклюзивные онлайн-трансляции двух ярких спортивных событий: долгожданный реванш боксеров в тяжелом весе - экс-чемпиона мира Тайсона Фьюрии и обладателя пояса WBC Деонтея Уайлдера, а также главный матч чемпионата Греции по футболу.

В первом поединке, который состоялся в декабре 2018 года в Лос-Анджелесе, выявить победителя не удалось - оба спортсмена набрали одинаковое количество очков. Уайлдер считается лучшим панчером в истории: на его счету самый высокий процент побед нокаутами. Зато защита Фьюри одна из самых лучших в его весовой категории. Самый ожидаемый реванш года - боксерский двенадцатираундовый поединок в тяжелом весе за титул чемпиона мира по версии WBC - пройдет в Лас-Вегасе.

В онлайн-среде бесплатно посмотреть прямую трансляцию поединка можно только в Wink на телеканале «Все ТВ» с 05:00 до 09:00 утра по московскому времени.

Еще один подарок ждет фанатов футбола. Вечером 23 февраля канал «Все ТВ» покажет прямую трансляцию главного матча чемпионата Греции: ПАОК (Салоники) - «Олимпиакос» (Пирей). Действующий чемпион ПАОК рассчитывает защитить свой титул, но сейчас клуб «Олимпиакос» опережает своего соперника и занимает первое место в турнирной таблице.

Бесплатная онлайн-трансляция матча начнется в 20:30 на телеканале «Все ТВ».