2020-02-21T10:44:48+03:00
Общество

Выпускники в Хабаровске тренировались сдавать ЕГЭ по иностранному языку

Школьники решали тестовые задания, давали развёрнутые ответы на вопросы, участвовали в аудировании
Александр ШТААЛЬ
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Выпускники в Хабаровске тренировались сдавать ЕГЭ по иностранному языкуВыпускники в Хабаровске тренировались сдавать ЕГЭ по иностранному языкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске провели тренировочный ЕГЭ по иностранному языку для выпускников. Это была своего рода отработка действий для школьников и экзаменаторов. Первые учились выполнять задания, вторые протестировали алгоритм действий в пунктах проведения экзаменов.

- Пробный экзамен по иностранному языку включал в себя только письменную часть. Школьники решали тестовые задания, давали развернутые ответы на вопросы, участвовали в аудировании. На выполнение заданий теста ученикам дали три часа, - рассказали в городском управлении образования.

Тренировку пожелали пройти более 400 11-классников из 17 районов Хабаровского края. Пробный экзамен поможет им избавиться от лишнего волнения, придаст уверенности в своих силах. Как и на настоящем ЕГЭ, дети проходили через рамки металлоискателей, им запрещалось во время выполнения работы пользоваться мобильными телефонами, в кабинетах велось видеонаблюдение. Напомним, с 2022 года иностранный язык станет третьим обязательным экзаменом наряду с русским языком и математикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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