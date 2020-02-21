Участник Великой Отечественной войны в Хабаровском крае отметил 99-летие

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:43:23+03:00

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В Хабаровском районе поздравили участника Великой Отечественной войны с днем рождения. Алексею Николаевичу Лубянкину исполнилось 99 лет. По такому случаю в Доме культуры поселка Корфовский собрались практически все односельчане именинника.

- В поздравительной речи глава района пожелал ветерану крепкого здоровья и сказал, что намерен в следующем году поздравить Алексея Николаевича со 100-летним юбилеем. Имениннику вручили юбилейную медаль к 75-летию Великой Победы, - рассказали в пресс - службе районной администрации. - Слова поздравления на этой встрече звучали также от юнармейцев, воспитанников секции по греко-римской борьбе и военнослужащих.

Для справки:

Алексей Лубянкин в войну был стрелком взвода пешей разведки 69-й Краснознамённой морской стрелковой бригады Карельского фронта. Награжден медалью «За отвагу», орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени.

ИСТОЧНИК KP.RU