К Вечному огню на площади Славы в Хабаровске возложили цветы
В Хабаровске продолжаются мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Сегодня, 21 февраля, прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на площади славы. Участие в ней принял начальник УТ МВД России по ДФО генерал-майор полиции Александр Кем.
- Среди гостей события также были губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, члены правительства края, руководители Законодательной думы региона, командование Восточным военным округом, представители правоохранительных органов, ветеранских и молодежных общественных организаций. В общей сложности собрались сотни горожан, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.
Сначала прошло возложение церемониального венка, затем минута молчания. После этого ряды военных, чеканя шаг, прошли в сторону площади Славы в сопровождении оркестра. Завершилось мероприятие массовым возложением цветов к Вечному огню.
ИСТОЧНИК KP.RU