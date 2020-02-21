21 Февр. 2020 2020-02-21T10:42:06+03:00

К Вечному огню на площади Славы в Хабаровске возложили цветы Фото: УТ МВД России по ДФО

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В Хабаровске продолжаются мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Сегодня, 21 февраля, прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на площади славы. Участие в ней принял начальник УТ МВД России по ДФО генерал-майор полиции Александр Кем.

- Среди гостей события также были губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, члены правительства края, руководители Законодательной думы региона, командование Восточным военным округом, представители правоохранительных органов, ветеранских и молодежных общественных организаций. В общей сложности собрались сотни горожан, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Сначала прошло возложение церемониального венка, затем минута молчания. После этого ряды военных, чеканя шаг, прошли в сторону площади Славы в сопровождении оркестра. Завершилось мероприятие массовым возложением цветов к Вечному огню.

ИСТОЧНИК KP.RU