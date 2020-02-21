2020-02-21T10:17:13+03:00
Происшествия

В ЕАО за покушение на дачу взятки может отправиться в тюрьму жительница Китая

Законность возбуждения уголовного дела признали в прокуратуре Биробиджана
Евгения МОЛОТОВА
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В ЕАО за покушение на дачу взятки может отправиться в тюрьму жительница КитаяВ ЕАО за покушение на дачу взятки может отправиться в тюрьму жительница КитаяФото: Алексей БУЛАТОВ
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По версии следствия, гражданка Поднебесной 10 февраля этого года передала одному из сотрудников региональной инспекции Гостехнадзора ЕАО взятку в сумме 20000 рублей. За это он должен был поспособствовать снятию запрета на эксплуатацию сельскохозяйственной техники, принадлежащей одной из коммерческих организаций. Однако, как говорится, человек предполагает…

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий противоправные действия иностранки были пресечены, а сама она задержана.

По результатам доследственной проверки старшим следователем СО по Биробиджану СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу). Заместитель прокурора города Биробиджана Антон Вялков признал законным и обоснованным решение следователя СО по Биробиджану СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО о возбуждении уголовного дела о покушении на дачу взятки должностному лицу. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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