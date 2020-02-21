Самбист из Хабаровского края представит Россию на состязаниях мирового уровня

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:59:38+03:00

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Самбисты Хабаровского края завоевали золотую и бронзовую медали на чемпионате России. Поздравления принимают Виталий Симаков и Данил Монаков. Соревнования прошли в Рязани, они были отборочными на первенства мира и Европы. Чтобы попасть в состав национальной сборной, спортсменам нужно было пройти в финал в своей весовой категории.

- Виталий Симаков из Советской Гавани теперь будет представлять Россию на мировом первенстве. Он победил на российских соревнованиях в весовой категории до 57 килограммов. В октябре он отправится защищать честь страны и Хабаровского края в Сербию, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что на чемпионате России отличился хабаровчанин Данил Монаков. Ему досталась «бронза». В весовой категории до 90 килограммов самбист одержал пять побед, проиграв лишь в схватке за выход в полуфинал.

Напомним, спортсмены Хабаровского края готовятся к выступлению на Кубке мира по спортивному ориентированию. Соревнования пройдут в Швеции.

ИСТОЧНИК KP.RU