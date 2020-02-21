2020-02-21T11:32:18+03:00
Происшествия

Экс-начальника почты в Хабаровском крае осудили за растрату

Из материалов дела следует, что фигурантка прикарманила особо крупную сумму
Александр ШТААЛЬ
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Экс-начальника почты в Хабаровском крае осудили за растратуЭкс-начальника почты в Хабаровском крае осудили за растратуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае зачитали приговор 24-летней фигурантке уголовного дела. Девушка работала начальником почтового отделения в поселке Аэропорт Охотского района. Из материалов дела следует, что она присвоила себе больше 130 тысяч рублей, полученные за письма наложенным платежом.

- Девушку обвинили в присвоении вверенных денег. Следствием и судом установлено, что начальник отделения почтовой связи с ноября 2018 года по март 2019 года выдала 39 почтовых отправлений, которые были оплачены получателями наложенным платежом. Деньги осужденная в кассу не внесла, а присвоила, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Также с июля 2018 года по март 2019 года осужденная похитила из кассы почтового отделения 165 тысяч рублей. В это же время она при помощи почтового программного комплекса выполнила 33 операции, зачислив на свои банковские счета свыше 480 тысяч рублей. Девушка призналась в содеянном, раскаялась и частично возместила причиненный ущерб. По решению суда ее лишили свободы на срок два года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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