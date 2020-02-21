21 Февр. 2020 2020-02-21T12:14:58+03:00

В ЕАО и Хабаровском крае изучат изменения на территориях за последние 100 лет Фото: Правительство ЕАО

Изменить размер текста: A A

Еврейская область стала одним из регионов, по которому прошла экспедиция «Пути Великих свершений». В рамках этого проекта представители автономии республики Саха (Якутия) оговаривали межрегиональное сотрудничество.

- В ЕАО с гастролями приезжают якутские творческие коллективы, развиваются спортивные и культурные связи. Соглашение о сотрудничестве между регионами было подписано в 2017 году, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. – При этом гости готовы развивать торговлю своей продукцией, выходить на местные рынки. Потребители из республики Саха (Якутия) готовы приобретать товары из Еврейской автономии, в частности строительные материалы.

Также в рамках экспедиции прошли встречи со школьниками и кадетами ДОСААФ. Постоянный представитель республики Саха (Якутия) в ДФО Георгий Никонов рассказал ребятам интересные факты и показал фотографии из путешествий. Уникальные истории различных экспонатов и населенных пунктов, где побывали ученые и краеведы, заинтересовали биробиджанских школьников.

Участники экспедиции в 2020 год собираются пройти по старинным тропам, автозимнику и историческим местам. Среди них будут ученые, краеведы, историки, кинофотодокументалисты, общественные деятели и члены Русского Географического общества. Их цель - изучить изменения, произошедшие на территории ЕАО и Хабаровского края за последние 100 лет в сравнении с описаниями и картами дневника В.К. Арсеньева. Записи сделаны по итогам «Олгон-Горинской экспедиции», состоявшейся с 18 ноября 1917 года по 31 января 1918 года.

ИСТОЧНИК KP.RU