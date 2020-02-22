Погода в Хабаровске на 22 февраля 2020 года: днем до -7, снег
В Биробиджане без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -17 -19. Днем -3 -5.
В Хабаровске снег. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью -14 -16. Днем -5 -7.
В Бикине снег. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью -8 -10, днем -1 -3.
В Советской Гавани и Ванино ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -16 -18. Днем -3 -5. Снег.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -23 -25. Днем -6 -8.
В Чегдомыне без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -22 -24. Днем -8 -10.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -22 -24. Днем -8 -10.
В Охотске без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -24 -26. Днем -15 -17 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU