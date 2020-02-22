2020-02-22T02:58:43+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 22 февраля 2020 года: днем до -7, снег

В крае на смену ясной, почти весенней погоде в некоторых районах приходит снег
Борис КОКУРИН
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Погода в Хабаровске на 22 февраля 2020 года: днем до -7, снегПогода в Хабаровске на 22 февраля 2020 года: днем до -7, снегФото: Борис КОКУРИН
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В Биробиджане без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -17 -19. Днем -3 -5.

В Хабаровске снег. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью -14 -16. Днем -5 -7.

В Бикине снег. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью -8 -10, днем -1 -3.

В Советской Гавани и Ванино ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -16 -18. Днем -3 -5. Снег.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -23 -25. Днем -6 -8.

В Чегдомыне без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -22 -24. Днем -8 -10.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -22 -24. Днем -8 -10.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -24 -26. Днем -15 -17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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