2020-02-22T06:12:10+03:00
Общество

В прошлом году на дорогах Хабаровска было проведено 139 рейдов, ловили неплательщиков транспортного налога

Было выявлено 277 должников, которые должны будут заплатить 1,6 миллиона рублей
Борис КОКУРИН
Поделиться:
В прошлом году на дорогах Хабаровска было проведено 139 рейдов, ловили неплательщиков транспортного налогаВ прошлом году на дорогах Хабаровска было проведено 139 рейдов, ловили неплательщиков транспортного налогаФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Всего в бюджет Хабаровска недобросовестные водители должны более 50 миллионов рублей, за 2019 год на дорогах города было проведено 139 рейдов. В охоту на неплательщиков включились представители всех комитетов по управлению районами, налоговики, судебные приставы и инспекторы ГИБДД. Удалось проверить почти 4 тысячи автовладельцев.

- Большинство из них вовремя исполнили обязательства по уплате налога, однако, все же, выявлено 277 должников по транспортному налогу на общую сумму в 2,3 миллиона рублей, – рассказала Юлия Шишова, начальник отдела исполнения доходов и работе с недоимкой городского финансового департамента.

По словам чиновницы водителям были выданы квитанции для оплаты, но только часть погасила задолженность. Компенсировав недоимку в 1,6 миллиона рублей. В этом году работа по отлову неплательщиков продолжается – уже проведено 15 рейдов, проверено 393 водителя, взыскано 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В прошлом году на дорогах Хабаровска было проведено 139 рейдов, ловили неплательщиков транспортного налога
35 километров за три часа: военные участвующие в переходе Хабаровск-Москва установили новый рекорд
Погода в Хабаровске на 22 февраля 2020 года: днем до -7, снег
В ЕАО и Хабаровском крае изучат изменения на территориях за последние 100 лет
Экс-начальника почты в Хабаровском крае осудили за растрату
Самбист из Хабаровского края представит Россию на состязаниях мирового уровня
Очередной чиновник хабаровской мэрии отправился на заслуженный отдых
В ЕАО за покушение на дачу взятки может отправиться в тюрьму жительница Китая
К Вечному огню на площади Славы в Хабаровске возложили цветы
Участник Великой Отечественной войны в Хабаровском крае отметил 99-летие
Выпускники в Хабаровске тренировались сдавать ЕГЭ по иностранному языку
Браконьерам помешали переправить краснокнижную рыбу из Хабаровского края в Москву
Жители Хабаровского края смогут в прямом эфире посмотреть реванш боксеров Уайлдера и Фбюри в онлайн-кинотеатре Wink
В Хабаровске в 2020 году откроют второй IT-Куб
В Хабаровском крае выдали порцию свежих «живых» фото из заповедника
За пропавшие 20 тонн дизтоплива в Хабаровском крае осудят работника артели
В заповедном лесу Хабаровского края задержали браконьера с мясом лося
В Биробиджане создают первую модельную библиотеку
В Хабаровске пожар выгнал жильцов общежития на улицу
К пожароопасному сезону готовятся летчики в Хабаровском крае и ЕАО
В хабаровском кинотеатре работает выставка писем Великой Отечественной войны
Схватила за волосы и укусила губу: в ЕАО ссора на танцплощадке закончилась судом
В Хабаровске осудят парня за 17 ночных визитов к спящим людям
Четырехполосной сделают улицу Шелеста в Хабаровске
Главу городского поселения арестовали в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске сегодня, 21 февраля 2020 года: днем до -5, без осадков
В ЕАО установили ограничение на рост коммунальных тарифов
В Хабаровском крае на 23 февраля прогнозируют снегопады и сильный ветер
Следователи проверяют информацию о стрельбе возле детского сада под Хабаровском