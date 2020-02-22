22 Февр. 2020 2020-02-22T06:12:10+03:00

В прошлом году на дорогах Хабаровска было проведено 139 рейдов, ловили неплательщиков транспортного налога Фото: Борис КОКУРИН

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Всего в бюджет Хабаровска недобросовестные водители должны более 50 миллионов рублей, за 2019 год на дорогах города было проведено 139 рейдов. В охоту на неплательщиков включились представители всех комитетов по управлению районами, налоговики, судебные приставы и инспекторы ГИБДД. Удалось проверить почти 4 тысячи автовладельцев.

- Большинство из них вовремя исполнили обязательства по уплате налога, однако, все же, выявлено 277 должников по транспортному налогу на общую сумму в 2,3 миллиона рублей, – рассказала Юлия Шишова, начальник отдела исполнения доходов и работе с недоимкой городского финансового департамента.

По словам чиновницы водителям были выданы квитанции для оплаты, но только часть погасила задолженность. Компенсировав недоимку в 1,6 миллиона рублей. В этом году работа по отлову неплательщиков продолжается – уже проведено 15 рейдов, проверено 393 водителя, взыскано 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU