Давно хотела такой телефон: в Хабаровском крае мужчину ограбила подружка
Кража произошла в районе имени Лазо, Хабаровского края в поселке 2-ой Справной. Накануне мужчина зашел в гости к другу, где тот распивал алкогольные напитки в компании двух подружек. Спиртное лилось рекой и ближе к вечеру будущий потерпевший понял, что больше выпить не сможет и прилег отдохнуть.
Когда мужчина очнулся от то сна, то не нашел своего мобильного телефона и денег, лежавших в кармане куртки. Добиться объяснений от хозяина дома не представлялось возможным, и мужчина обратился в полицию. По его словам, ущерб составил около 11 тысяч рублей. 4 тысячи стоил гаджет, все остальное – наличными. Поиск подозреваемых много времени не занял.
- По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнюю местную жительницу, находившуюся в тот вечер в компании с потерпевшим. Ранее она привлекалась за совершение преступлений имущественного характера. Злоумышленница дала признательные показания, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
На вопрос: «зачем взяла телефон», подозреваемая рассказала, что давно хотела себе такой же гаджет, да денег не хватало. А наличные стащила для того, чтобы купить еще спиртного. Похищенный телефон вернули незадачливому сельчанину, а вот деньги его знакомая успела потратить.
В полиции возбудили уголовное дело по статье «кража», по которой злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас она ожидается окончания следствия под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU