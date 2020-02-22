Давно хотела такой телефон: в Хабаровском крае мужчину ограбила подружка

22 Февр. 2020 2020-02-22T10:34:29+03:00

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Кража произошла в районе имени Лазо, Хабаровского края в поселке 2-ой Справной. Накануне мужчина зашел в гости к другу, где тот распивал алкогольные напитки в компании двух подружек. Спиртное лилось рекой и ближе к вечеру будущий потерпевший понял, что больше выпить не сможет и прилег отдохнуть.

Когда мужчина очнулся от то сна, то не нашел своего мобильного телефона и денег, лежавших в кармане куртки. Добиться объяснений от хозяина дома не представлялось возможным, и мужчина обратился в полицию. По его словам, ущерб составил около 11 тысяч рублей. 4 тысячи стоил гаджет, все остальное – наличными. Поиск подозреваемых много времени не занял.

- По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнюю местную жительницу, находившуюся в тот вечер в компании с потерпевшим. Ранее она привлекалась за совершение преступлений имущественного характера. Злоумышленница дала признательные показания, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На вопрос: «зачем взяла телефон», подозреваемая рассказала, что давно хотела себе такой же гаджет, да денег не хватало. А наличные стащила для того, чтобы купить еще спиртного. Похищенный телефон вернули незадачливому сельчанину, а вот деньги его знакомая успела потратить.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «кража», по которой злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас она ожидается окончания следствия под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU