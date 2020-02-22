2020-02-22T12:06:18+03:00
Происшествия

В ЕАО полицейские пришли искать наркотики и нашли ружье

Впрочем, подозрительное вещество со специфическим запахом они тоже обнаружили
Борис КОКУРИН
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В ЕАО полицейские пришли искать наркотики и нашли ружьеВ ЕАО полицейские пришли искать наркотики и нашли ружьеФото: Борис КОКУРИН
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Отрабатывая оперативную информацию, что один из жителей села Лазарево в Еврейской автономной области занимается наркотиками, полицейские нагрянули к нему в гости. Растительное вещество со специфическим запахом они обнаружили в надворной постройке.

Подозрительного вещества там был целый пакет. Как объяснил оперативникам мужчина – это части дикорастущей конопли, которые он собирал еще прошлой осенью и хранил исключительно для собственного употребления. Но во время обыска нашлось и кое-что еще.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили у местного жителя незаконно хранящееся ружье, патроны и 4 банки с порохом. Со слов подозреваемого охотничье ружье ему досталось от отца, умершего много лет назад, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Подозрительные растения изъяли и отправили на экспертизу, найденное оружие и боеприпасы тоже перекочевали в сейф к полицейским. По данным фактам проводится проверка. Подозреваемому только за незаконное хранение оружие грозит уголовная ответственность. Как отмечают служители закона даже если ружье осталось у вас от близких родственников его все равно необходимо сдать в соответствующие органы, иначе придется отвечать перед законом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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