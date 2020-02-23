2020-02-23T04:17:23+03:00
Происшествия

Пассажиры такси чудом уцелели в ДТП в центре Хабаровска

Предполагаемая виновница трагедии поспешила покинуть место происшествия, не дожидаясь сотрудников ГИБДД
Евгения МОЛОТОВА
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От удара автомобиль несколько раз перевернулсяОт удара автомобиль несколько раз перевернулсяФото: Евгения МОЛОТОВА
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В ночь с 22 на 23 февраля в самом центре Хабаровска не разошлись два таксомотора. Пожилой водитель красной Toyota Cami спускался с улицы Ленина по улице Шеронова. Его оппонент двигался по Уссурийскому бульвару на Toyota Aqua и, по словам очевидцев, не заметил встречный автомобиль. Скорость Toyota Aqua была такова, что седан несколько раз перевернулся и замер кверху колесами. Водитель красного седана, промышляющий частным извозом, и пассажиры чудом остались живы.

- Нас перевернуло раз 15, слава богу, дедушка-таксист жив, и с ним все в порядке, - рассказала Надежда, пассажирка такси. - У меня ушиб грудной клетки, у молодого человека сильные переломы.

Водитель Toyota Aqua, по словам очевидцев, это была женщина, поспешила покинуть место ДТП, не дожидаясь прибытия сотрудников ДПС.

- Была очевидцем ДТП. Виновник Аква, - поделилась впечатлениями свидетельница происшествия. - Оба водителя такси. Тот, что на красном авто, это дедушка который больше переживал за своих пассажиров ... Мы все переживали за него больше, чем за кого либо. Toyota Aqua управляла девушка. Она сбежала с места ДТП.

За оставление места ДТП виновному грозит административная ответственность и лишение прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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