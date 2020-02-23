Лучших молодых военнослужащих наградили в Хабаровске по случаю Дня защитника Отечества

23 Февр. 2020 2020-02-23T05:48:54+03:00

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Церемония, ставшая уже традиционной, прошла 22 февраля в краевом правительстве. Премию губернатора в этом году получили тридцать солдат и офицеров. Они показали лучшие результаты в боевой подготовке и строевой службе. В числе удостоенных высокой чести представители Восточного военного округа, регионального управления войск нацгвардии, пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, пограничного института ФСБ России, специалисты Дальневосточного регионального центра по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС России.

- Это поистине всенародный праздник, в котором отражаются искреннее уважение общества к людям в погонах, признание заслуг российского воинства, - подчеркнул заслуги молодых военнослужащих губернатор региона Сергей Фургал. - Сегодня мы чествуем как тех, кто уже проходит военную службу, так и тех, кто только вливается в ряды вооруженных сил. Каждый из вас достоин слов благодарности.

Губернатор подчеркнул, что военнослужащие Хабаровского края ежегодно демонстрируют высокие результаты в строевой и боевой подготовке. Они всегда готовы прийти на помощь жителям региона.

- Высокий армейский дух нам передали наши ветераны. Их подвиги в годы Великой Отечественной войны трудно переоценить. От себя лично, от правительства Хабаровского края и жителей поздравляю всех с праздником. Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа и дальнейших успехов в служении Отчизне, - резюмировал губернатор.

В качестве поощрения за успехи, награждаемые получили грамоты и материальное вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU