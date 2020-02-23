2020-02-23T08:43:26+03:00
Здоровье

Уже одиннадцать школ и четыре детсада закрыли на карантин из за ОРВИ в Хабаровском крае

Министерство здравоохранения уверяет, причин для паники нет
Евгения МОЛОТОВА
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Министерство здравоохранения уверяет, причин для паники нетМинистерство здравоохранения уверяет, причин для паники нетФото: Евгения МОЛОТОВА
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На территории Хабаровского края из-за эпидемии острых респираторно-вирусных заболеваний в карантин перевели уже одиннадцать школ и четыре детских сада. Краевой столицы, бедствие пока не коснулось. При этом, как сообщает краевое управление Роспотребнадзора, ситуация находится под контролем. По всем возрастным группам заболеваемость не превышает пороговых значений, а количество установленных случаев гриппа меньше процента от числа всех забодевших.

- Заболеваемость преимущественно вызвана респираторными вирусами негриппозной этиологии: парагрипп, рино-, RS- и аденовирусы. Кроме того, среди населения циркулируют вирусы гриппа А (H3N2), B, A (H1N1), штаммы которых входили в состав вакцины против гриппа,- отметили в ведомстве.\

В качестве профилактической меры Роспотребнадзором и минздравом внесены предложения об ограничении проведения массовых культурных, спортивных и других мероприятий в закрытых помещениях. Рекомендовано их проведение на открытом воздухе. Также масочный режим, который должен оказать положительный эффект при борьбе с инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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