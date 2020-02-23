2020-02-23T09:04:10+03:00
Спорт

Чемпионат по ездовым видам спорта в Комсомольске-на-Амуре

Пушистые спортсмены соревновались в нескольких дисциплинах
Евгения МОЛОТОВА
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В упряжки встали не только псы классических для этого вида пород, но и настолько неожиданные как стаффордширы и немецкие овчарки ФОТО: соцсетиВ упряжки встали не только псы классических для этого вида пород, но и настолько неожиданные как стаффордширы и немецкие овчарки ФОТО: соцсети
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Мероприятие прошло накануне Дня защитника Отечества на озере Мылки, недалеко от Города юности. Открытое первенство «Легенда Амура» собрало более сорока спортсменов со всего Хабаровского края. В числе участников псы из Хабаровска, Советской Гавани и Комсомольска-на-Амуре. Им предстояло преодолеть трассы в 4 и 7 километров. Участники стартовали в нескольких дисциплинах: лыжи, нарты 6, 4 и 2 собаки. При этом, в упряжки встали не только псы классических для этого вида пород, но и настолько неожиданные как стаффордширы и немецкие овчарки.

По итогам заездов были определены победители. В категории «Лыжи-спринт» с одной собакой победили Антон Панов и бельгийская овчарка Беркут. В «Нарта-спринте» с шестью собаками первое место завоевал Александр и сибирские хаски Дана, Сэм, Лаки, Нори, Руфус и Найт.

В подобной дисциплине с двумя собаками среди юниоров 15-17 лет победу одержал Вячеслав Батуркин, его немецкая овчарка Мухтар и метис Рич. После взрослых заездов свои силы на дистанциях попробовали дети.

В этом году «Легенда Амура» проходит уже в десятый раз.. Как отмечают ее организаторы, она пользуется большим успехом как у зрителей, так и у участников мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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