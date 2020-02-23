Сестры гадалки «кинули» двух пенсионерок в Хабаровском крае почти на миллион рублей

23 Февр. 2020 2020-02-23T10:18:05+03:00

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Заявления о краже личного имущества поступили от двоих жительниц Амурского района с разницей в один день. Обе потерпевшие заявили, что к ним обратились ранее незнакомые им женщины, с предложением провести магические ритуалы, для исцеления родственников. Одну из потерпевших «колдуньи» убедили, что в случае отказа может пострадать ее сын. Для проведения ритуала пенсионерка отдала все свои сбережения для «очищения». Полученные деньги подозреваемые упаковали в свертки, провели с ними «волшебные» манипуляции и отдали обратно пенсионерке. При этом открыть свертки с возвращенными денежными средствами разрешили через сутки. Манипуляции оказались воистину чудными. Вскрыв заветный сверток, старушка обнаружила гарантийный талон на товар из магазина, расположенного в городе Комсомольске-на-Амуре. Сразу после этого она обратилась в правоохранительные органы.

Ее товарке повезло чуть больше. В своем сверке она нашла кусок хлеба. Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшим, составила 850 тысяч рублей. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками установлены подозреваемые. Это две сестры, 47 и 42-х лет. Одна из них ранее уже вступала в конфликт с законом. Следственным отделом ОМВД России по Амурскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сестры находятся под подпиской о невыезде. Ущерб потерпевшим они возместили.

ИСТОЧНИК KP.RU