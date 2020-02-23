В Хабаровске началась охота на нетрезыых водителей, а пьяная хабаровчанка на такси сбила мужчину в поселке Бычика

23 Февр. 2020 2020-02-23T09:33:29+03:00

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Мужчину, который субботним утром отправился на работу из дома в поселке Бычика, потеряла его супруга.

- Муж должен был зайти передать лекарства моему отцу, - рассказала жена потерпевшего. – Однако, до него не дошел. Я начала звонить, сначала мужу, потом отцу, матери, всем. Моя мама поехала с Осиновой речки ко мне и увидела ДТП. Она приехала, забрала нас малышом, у нас грудничок, и мы поехали к месту аварии.

Как предполагают сотрудники ГИБДД, за рулем автомобиля находилась нетрезвая барышня. Автомобиль ей не принадлежит и водительскими правам она не обладает. Дальнейшую судьбу подозреваемой определит суд. Мужчина лишился ноги. За его жизнь медики не ручаются. Между тем на период праздников, принято решение об увеличении штата инспекторов ДПС.. В ГИБДД отметили, что автолюбителям следует воздержаться от управления личными автомобилями в период выходных и Дня защитника Отечества, если они употребили спиртное. Инспекторы усилят контроль и за установленной скоростью движения и соблюдением предоставления преимущества пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU