Погода в Хабаровске на 24 февраля 2020 года: пасмурно, бесснежно и ветрено
В Биробиджане без осадков. Ветер сменит направление на западное, 3-8 метров в секунду. Ночью -18…20. Днем 0…-2.
В Хабаровске без осадков, но этот понедельник - редкий день, когда пасмурно. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. Ночью -13…15. Днем -2…4.
В Бикине без серьезных осадков, возможно, посыплет с неба крупа. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Ночью холодно -16…18, зато днем – весна, -1…3.
В Советской Гавани и Ванино ветер северный, 4-9 метров в секунду. Ночью -17…19. Днем -4…6. Небо закроют тучи.
В Комсомольске-на-Амуре осадков не ожидается, тем не менее, солнца в этот день комсомольчане не увидят - пасмурно. Ветер теплый, южный, 5-8 метров в секунду. Ночью -21…23. Днем -6 -8.
В Чегдомыне без осадков. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду. Ночью -27…29. Днем -7…9.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный, 2-7 метров в секунду. Ночью -24…26. Днем -9…11.
В Охотске также бесснежно. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Ночью -24…26. Днем -13…15 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU