Погода в Хабаровске на 24 февраля 2020 года: пасмурно, бесснежно и ветрено

24 Февр. 2020 2020-02-24T03:00:50+03:00

Несмотря на облачность, погода располагает к долгим прогулкам Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Воздух уже пахнет по-весеннему, днем можно ходить без шапки, правда, недолго

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В Биробиджане без осадков. Ветер сменит направление на западное, 3-8 метров в секунду. Ночью -18…20. Днем 0…-2.

В Хабаровске без осадков, но этот понедельник - редкий день, когда пасмурно. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. Ночью -13…15. Днем -2…4.

В Бикине без серьезных осадков, возможно, посыплет с неба крупа. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Ночью холодно -16…18, зато днем – весна, -1…3.

В Советской Гавани и Ванино ветер северный, 4-9 метров в секунду. Ночью -17…19. Днем -4…6. Небо закроют тучи.

В Комсомольске-на-Амуре осадков не ожидается, тем не менее, солнца в этот день комсомольчане не увидят - пасмурно. Ветер теплый, южный, 5-8 метров в секунду. Ночью -21…23. Днем -6 -8.

В Чегдомыне без осадков. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду. Ночью -27…29. Днем -7…9.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный, 2-7 метров в секунду. Ночью -24…26. Днем -9…11.

В Охотске также бесснежно. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Ночью -24…26. Днем -13…15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU