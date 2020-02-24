2020-02-24T06:11:25+03:00
Происшествия

В Хабаровске пассажирка угнала автомобиль у таксиста

Девушка устроила хитрую психологическую ловушку, вынудив водителя покинуть салон
Ксения ТУРТЫГИНА
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Девушка, у которой в жизни не было прав, решила специализироваться на угонах автомобилей. Фото: Французова ЕленаДевушка, у которой в жизни не было прав, решила специализироваться на угонах автомобилей. Фото: Французова Елена
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В полицию Хабаровска обратился таксист с заявлением об угоне автомобиля. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю, мужчина вез девушку до кафе. Когда приехали на место, девушка вдруг обнаружила, что у нее при себе нет денег. Попросила таксиста подождать – мол, там мой приятель, возьму у него деньги и вынесу.

Таксист клюнул на эту уловку и согласился подождать. Когда ожидание стало затягиваться, рассерженный водитель выскочил из машины и пошел в кафе искать клиентку. В раздражении мужчина забыл элементарные правила безопасности: не только оставил автомобиль открытым, но и не вынул ключи из замка зажигания.

Как выяснилось позже, девица ни к какому приятелю не пошла, а притаилась неподалеку, наблюдая за таксистом. Как только он зашел в кафе, она запрыгнула в автомобиль и нажала на газ. К ее сожалению и счастью водителя, злоумышленница не справилась с управлением и попала в ДТП. Авто она сразу же бросила и скрылась.

Тем не менее улик хватило, чтобы выйти на ее след и задержать. Оказалось, что у 24-летней фигурантки ранее уже были проблемы с законом и тоже из-за угона автомобиля. К слову, водительских прав у девушки нет и никогда не было.

Сейчас гражданке грозит до семи лет лишения свободы – уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». Девушку отправили в изолятор временного содержания, где она будет находится до того, как суд изберет ей меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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