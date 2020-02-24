Педагоги из Хабаровского края вышли в финал конкурса «Учитель будущего»
Вчера, 23 февраля, во Владивостоке завершился второй полуфинал конкурса «Учитель будущего» среди участников со всего Дальнего Востока. Пятьдесят девять команд проходили разнообразные испытания, слушали лекции приглашенных экспертов и доказывали право представлять свой регион на федеральном уровне.
Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, в финал вышли три команды от нашего региона. В общей сложности за победу будут бороться 13 команд: по две команды от Приморского края, Магаданской области, Камчатского края и Республики Бурятия, а также по одной команде от Амурской области и Забайкальского края.
Хабаровский край представят учителя: школы №5 г. Амурск – Елена Ходжер, Наталья Насретдинова, Ольга Романенко; школы № 87 г. Хабаровск – Ольга Чугунова, Анастасия Кожевникова, Юлия Маркевич; Инженерной школы Комсомольска-на-Амуре – Петр Черёмухин, Ольга Комиссарова, Ольга Васенко.
Победители конкурса поедут на стажировку заграницу, пройдут обучение в Мастерской управления «Сенеж». Команды-победители получат в наставники ведущих в России экспертов в области образования.
ИСТОЧНИК KP.RU