Педагоги из Хабаровского края вышли в финал конкурса «Учитель будущего»

24 Февр. 2020 2020-02-24T07:46:04+03:00

Три команды от Хабаровского края вышли в финал Фото: Правительство Хабаровского края

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Вчера, 23 февраля, во Владивостоке завершился второй полуфинал конкурса «Учитель будущего» среди участников со всего Дальнего Востока. Пятьдесят девять команд проходили разнообразные испытания, слушали лекции приглашенных экспертов и доказывали право представлять свой регион на федеральном уровне.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, в финал вышли три команды от нашего региона. В общей сложности за победу будут бороться 13 команд: по две команды от Приморского края, Магаданской области, Камчатского края и Республики Бурятия, а также по одной команде от Амурской области и Забайкальского края.

Хабаровский край представят учителя: школы №5 г. Амурск – Елена Ходжер, Наталья Насретдинова, Ольга Романенко; школы № 87 г. Хабаровск – Ольга Чугунова, Анастасия Кожевникова, Юлия Маркевич; Инженерной школы Комсомольска-на-Амуре – Петр Черёмухин, Ольга Комиссарова, Ольга Васенко.

Победители конкурса поедут на стажировку заграницу, пройдут обучение в Мастерской управления «Сенеж». Команды-победители получат в наставники ведущих в России экспертов в области образования.

ИСТОЧНИК KP.RU