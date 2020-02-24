2020-02-24T09:07:27+03:00
Звезды

Дом культуры на колесах: в Хабаровском крае появились автоклубы

Автомобили, оснащенные сценической аппаратурой и проекторами, куплены для жителей пяти районов края
Ксения ТУРТЫГИНА
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С таким мобильным ДК жители самых глухих сел смогут увидеть новинки кино, посмотреть концерт или послушать лекцию. Фото: министерство культуры Хабаровского краяС таким мобильным ДК жители самых глухих сел смогут увидеть новинки кино, посмотреть концерт или послушать лекцию. Фото: министерство культуры Хабаровского края
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На днях, 22 февраля, в поселке Солнечный прошла презентация передвижного многофункционального культурного центра, а проще – автоклуба, сообщает пресс-служба министерства культуры Хабаровского края.

Автоклубы предназначены для жителей глубинки, поселений, где нет стационарных учреждений культуры. Средства на покупку «ДК на колесах» выделяются по национальному проекту «Культура».

- Автомобиль оснащен сценической аппаратурой, проекционным оборудованием, предназначен для организации и проведения выездных культурно-массовых мероприятий в поселениях, - объяснили в краевом минкульте.

Автоклубы приобретены также для Комсомольского, Верхнебуреинского, Вяземского, Ванинского, Николаевского и Охотского районов. Базовая комплектация автоклуба включает сцену-трансформер, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование, спутниковую антенну, автономный источник энергии. На то, чтобы превратить передвижной культурный центр в кинотеатр, концертный мини-зал или лекторий, нужно около получаса. Примерная стоимость автоклуба на базе «Газели» - четыре с половиной миллиона рублей, на базе КамАЗ – почти восемь миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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