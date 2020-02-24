2020-02-24T10:44:40+03:00
Общество

Телезрителей Хабаровска временно отключат от эфира

Трансляции будут прерываться из-за капитального ремонта на телебашне
Ксения ТУРТЫГИНА
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Увидев белый шум на экране, не пугайтесь - ваш телевизор и антенна в порядкеУвидев белый шум на экране, не пугайтесь - ваш телевизор и антенна в порядкеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 20 февраля по 20 марта 2020 года телевизионная башня РТРС встает на капитальный ремонт. Как сообщили в филиале «Дальневосточный региональный центр» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», работы будут проводить только в рабочие дни, ориентировочно с 9 до 17 часов. То есть в выходные и праздничные дни телевизоры будут работать в обычном режиме. Ремонтные работы будут останавливать и в случае ухудшения погодных условий.

Из-за ремонта будет прерываться эфирная трансляция следующих программ: «РТРС-1», 30твк; «РТРС-1», 38твк. В филиале заверяют, что общая продолжительность отключений на этих каналах не превысит сорока часов. Не более, чем на сто шестьдесят часов будут прерваны трансляции программ «Че», 21 твк; «6 ТВ», 6 твк;«Ю-ТВ», 23 твк; «Матч! Страна», 51 твк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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