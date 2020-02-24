2020-02-24T12:37:01+03:00
Общество

В Биробиджане прокуратура через суд требует осветить «зебру»

В темноте пешеходы боятся идти через дорогу по нерегулируемому переходу
Ксения ТУРТЫГИНА
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В темноте пешеход рискует остаться незамеченным, так и до беды недалеко. Фото: прокуратура ЕАОВ темноте пешеход рискует остаться незамеченным, так и до беды недалеко. Фото: прокуратура ЕАО
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Прокуратура Еврейской автономной области провела проверку по публикациям в СМИ, в которых упомянут опасный пешеходный переход по улице Советская в Биробиджане. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, факты, изложенные в публикациях, подтвердились.

- Установлено, что на 1 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Биробиджан – Унгун – Ленинское» в районе пересечения с улицей Советская г. Биробиджана расположен нерегулируемый пешеходный переход, необорудованный электрическим освещением, что создает угрозу возникновения аварийной ситуации на данном участке дороги, - уточняет пресс-служба прокуратуры ЕАО.

Ранее прокуратура области вносила начальнику управления автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО представление об устранении. Однако до сих пор фонарей на этом переходе нет. Прокурор области направил в суд исковое заявление, чтобы обязать чиновников установить здесь освещение. Дело находится на личном контроле областного прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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