В Биробиджане прокуратура через суд требует осветить «зебру»
Прокуратура Еврейской автономной области провела проверку по публикациям в СМИ, в которых упомянут опасный пешеходный переход по улице Советская в Биробиджане. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, факты, изложенные в публикациях, подтвердились.
- Установлено, что на 1 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Биробиджан – Унгун – Ленинское» в районе пересечения с улицей Советская г. Биробиджана расположен нерегулируемый пешеходный переход, необорудованный электрическим освещением, что создает угрозу возникновения аварийной ситуации на данном участке дороги, - уточняет пресс-служба прокуратуры ЕАО.
Ранее прокуратура области вносила начальнику управления автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО представление об устранении. Однако до сих пор фонарей на этом переходе нет. Прокурор области направил в суд исковое заявление, чтобы обязать чиновников установить здесь освещение. Дело находится на личном контроле областного прокурора.
ИСТОЧНИК KP.RU