В Биробиджане прокуратура через суд требует осветить «зебру»

24 Февр. 2020 2020-02-24T12:37:01+03:00

В темноте пешеход рискует остаться незамеченным, так и до беды недалеко. Фото: прокуратура ЕАО

В темноте пешеходы боятся идти через дорогу по нерегулируемому переходу

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Еврейской автономной области провела проверку по публикациям в СМИ, в которых упомянут опасный пешеходный переход по улице Советская в Биробиджане. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, факты, изложенные в публикациях, подтвердились.

- Установлено, что на 1 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Биробиджан – Унгун – Ленинское» в районе пересечения с улицей Советская г. Биробиджана расположен нерегулируемый пешеходный переход, необорудованный электрическим освещением, что создает угрозу возникновения аварийной ситуации на данном участке дороги, - уточняет пресс-служба прокуратуры ЕАО.

Ранее прокуратура области вносила начальнику управления автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО представление об устранении. Однако до сих пор фонарей на этом переходе нет. Прокурор области направил в суд исковое заявление, чтобы обязать чиновников установить здесь освещение. Дело находится на личном контроле областного прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU