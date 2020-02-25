25 Февр. 2020 2020-02-25T01:04:18+03:00

В Хабаровске погода сегодня, 25 февраля 2020 года: днем до -5, без осадков Фото: Ольга КИВА

В Биробиджане погода сегодня без осадков, днем до 0 градусов

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В Биробиджане погода сегодня без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем 0-2.

В Хабаровске погода сегодня без существенных осадков, температура ночью от -14 до -16, днем от -3 до -5, ветер западный 5-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 25 февраля опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 7 до 16 мкр/ч, т.е. находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем 0-2.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -5-7.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -4-6.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -8-10.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -10-12.

В Охотске без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -13-15.

ИСТОЧНИК KP.RU