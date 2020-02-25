Хабаровчанка ради развлечений незаметно забрала деньги у жены своего брата

25 Февр. 2020 2020-02-25T02:12:28+03:00

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Жительница Хабаровска обнаружила пропажу крупной суммы денег из комода. Случилось это после того, как в гостях побывала сестра ее мужа. Со слов потерпевшей, родственница провела в квартире несколько часов. ПОтом она ушла, а вместе с ней «ушли» и деньги. Ущерб пострадавшая оценила в 60 тысяч рублей.

- Во время разбирательств полицейские задержали ранее не судимую 29-летнюю хабаровчанку. Фигурантка на допросе пояснила, что похитила деньги у родственников, чтобы потратить их на развлечения, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание в этом случае – это лишение свободы на срок до пяти лет. Пока идут разбирательства фигурантка будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU