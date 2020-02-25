2020-02-25T02:40:37+03:00
Общество

В зоосаде под Хабаровском выберут еще одного любимого зверя

Голосование пройдет в рамках акции «Открытые сердца»
Александр ШТААЛЬ
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В зоосаде под Хабаровском выберут еще одного любимого зверяВ зоосаде под Хабаровском выберут еще одного любимого зверяФото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева
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В зоосаде под Хабаровском продлили акцию «Открытые сердца». Напомним, ранее по ее итогам самым любимым зверем посетителей стал лев Аслан, которого сотрудники учреждения в шутку называют приамурским львом. Результат озвучили 17 февраля, а позже объявили о том, что акцию продлили до 24 марта.

- Так решили поступить после многочисленных просьб друзей, гостей зоосада, подписчиков и просто любителей дикой природы. Своих подарков весной ждут и гордый медведь Хабар и тигрица Ригма, красные волки и лежебока барсук, хитрые зайцы и мудрые полярные совы, а также птицы и другие звери, - рассказали в зоосаде «Приамурский».

Чтобы поучаствовать в акции, пожалуйста, спросите купон для голосования на кассе зоосада, впишите в него имя вашего любимца. Поддержать животных можно, перечислив деньги на покупку игрушки вашему любимцу по реквизитам зоосада «Приамурский» им. В.П. Сысоева.

Реквизиты:

р/с: 40601810000001000001

КБК: 00000000000000000150

Телефон для справок: (4212) 32-45-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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