2020-02-25T05:56:00+03:00
Общество

В ЕАО общественные организации получили президентские гранты

В регионе финансово поддержат шесть проектов на сумму четыре миллиона рублей
Александр ШТААЛЬ
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В ЕАО общественные организации получат президентские грантыВ ЕАО общественные организации получат президентские грантыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Еврейской автономии шесть проектов получат финансовую поддержку в виде грантов на общую сумму в четыре миллиона рублей. Всего заявок от некоммерческих и общественных организаций из региона поступило 13.

- Среди победивших проектов реализуемые по направлениям «Сохранение исторической памяти», «Развитие институтов гражданского общества», «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия» и «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», - рассказали в пресс-службе областного правительства.

С помощью финансирования организация «Биробиджан молодой» планирует создать чаты в популярном мессенджере для 27 поселений ЕАО. Общаться в нем смогут неравнодушные жители региона, муниципальные депутаты и чиновники. Также в регионе организуют Гражданский форум «Все под контролем граждан!».

На деньги гранта в казачьем обществе «Станица Тихонькая устроят летний палаточный лагерь для всех, кто интересуется казачьей культурой. Кроме того, в станице Екатерино-Никольское пройдут четвертые межрегиональные казачьи игры «Атаманец 2020» имени атамана К.И. Локтева. Также ТОС «Совет микрорайона Сопка» планирует реализовать проект «Женщины Великой Победы», а в «Школе юного эколога» при Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема пройдут лекции-беседы, деловая игра, мастер-классы и конкурс исследовательских работ. Еще один социальный проект «Жизнь продолжается» направлен на адаптацию пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья к современной информационной среде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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